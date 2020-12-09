Россиянин умер после заражения двумя штаммами COVID-19

Оба вируса находились в одной и той же клетке. Фото: pixabay

Оба вируса находились в одной и той же клетке. Фото: pixabay

В России у заразившегося коронавирусом пациента нашли сразу два штамма COVID-19, что привело к его смерти. Ранее подобных случаев в мире зафиксировано не было.

Как сообщают «Известия», группы штаммов GH и GR выявили в образцах мазка из носоглотки 90-летнего пациента, поступившего в больницу с симптомами болезни. Уточняется, что разновидность SARS-CoV-2, относящаяся к группе GH, оказалась ранее неизвестной.

Зарубежные специалисты допускали подобную возможность, однако приведенные ими данные неоднозначны, и до сих пор ни одного подобного случая зарегистрировано не было.

Оба вируса находились в одной и той же клетке. Известно, что вирус гриппа способен предотвращать попадание других вирусов в зараженную им клетку, но у SARS-CoV-2 такого механизма, по всей видимости, нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил смерть добровольцев, испытывавших вакцину Pfizer.