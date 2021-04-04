В Лондоне во время субботних акций протеста задержали более 20 человек

26 человек были задержаны. Фото: Pixabay

26 человек были задержаны. Фото: Pixabay

Во время субботних акций протеста в Лондоне полицейские задержали более 20 человек.

Акция была направлена против законопроекта, который предусматривает расширение полномочий полиции при разгоне манифестаций.

«На данный момент 26 человек были задержаны в связи с различными правонарушениями, включая нападение на полицейских и нарушение правил мирного протеста», — говорится в сообщении полиции.

В полиции не исключили, что общее число задержанных может вырасти, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц из-за большого числа заболевших COVID-19. Садик Хан. Мэр написал в своем Twitter, что режим ЧС был объявлен из-за того, что распространение коронавируса вышло из-под контроля