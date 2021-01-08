В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц из-за большого числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил мэр британской столицы Садик Хан.

Мэр написал в своем Twitter, что режим ЧС был объявлен из-за того, что распространение коронавируса вышло из-под контроля и начало представлять критическую угрозу для города. Сейчас коронавирусом болеет каждый тридцатый житель Лондона.

По его словам, если власти не примут меры незамедлительно, то Национальная система здравоохранения будет серьезно перегружена и смертность от ковида значительно увеличится.

Благодаря режиму ЧС власти смогут привлечь дополнительные силы к борьбе с инфекцией на территории города. Если темпы распространения инфекции не замедлить, то больницы будут переполнены в ближайшие недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «британский» штамм коронавируса добрался уже до 22 стран Европы.