«Британский» штамм коронавируса добрался уже до 22 стран Европы

&#171;Британский&#187; штамм коронавируса добрался уже до 22 стран Европы
Новый штамм коронавируса нашли в 22 европейских государствах. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила масштабы распространения нового, более заразного штамма коронавируса в странах Европы.

Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщил, что случаи заражения новым видом вируса зафиксировали в 22 европейских странах, передает ТАСС.

По словам Клюге, коронавирус COVID-19 со временем изменился, как это и происходит со всеми вирусами. Представитель ВОЗ отметил, что понимает обеспокоенность и тревогу, вызванную распространением нового штамма. Он считает, что в скором времени новая мутация заменит собой все изначальные.

Клюге добавил, что, несмотря на высокую скорость распространения и повышенную заразность «британского» штамма, болезнь, которую он вызывает, осталась той же. Он подчеркнул, что дети все еще не входят в группу риска.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании в середине декабря. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса. Вскоре ряд стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог раскрыла опасность «британского» штамма коронавируса.

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