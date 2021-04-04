ВАЗ и грузовик: смертельное ДТП произошло на КАД в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На месте погиб 40-летний мужчина.

Трагедия случилась в субботу, 3 апреля, в 23:50 на 31-ом километре внутреннего кольца КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель за рулем «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. Мужчина, управлявший легковым авто, погиб на месте.

На фотографиях в сети видно, что легковушка от удара превратилась в груду металла. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из машины с помощью спецсредств.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Беговая» произошло серьезное ДТП. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.