Умер актер из фильма «Не покидай» Артем Тынкасов

Умер актер из фильма &#171;Не покидай&#187; Артем Тынкасов
О смерти Артема Тынкасова сообщил директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев. Фото: скриншот Facebook

Скончался российский актер театра и кино, участник труппы театра «Содружество актеров Таганки» Артем Тынкасов.

Трагическую новость сообщил директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев в Facebook в воскресенье, 4 апреля. Артем Тынкасов скончался на 51-м году жизни.

Артем Тынкасов наиболее известен зрителям по роли в музыкальном фильме «Не покидай» 1989 года, также он снимался в картинах «Лимита», «Зверобой», «Истребители» и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти актрисы Нины Жернаковой, снимавшейся в «Улице разбитых фонарей».

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