Умер актер из фильма «Не покидай» Артем Тынкасов

Скончался российский актер театра и кино, участник труппы театра «Содружество актеров Таганки» Артем Тынкасов.

Трагическую новость сообщил директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев в Facebook в воскресенье, 4 апреля. Артем Тынкасов скончался на 51-м году жизни.

Артем Тынкасов наиболее известен зрителям по роли в музыкальном фильме «Не покидай» 1989 года, также он снимался в картинах «Лимита», «Зверобой», «Истребители» и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти актрисы Нины Жернаковой, снимавшейся в «Улице разбитых фонарей».