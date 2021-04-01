Актриса из «Улицы разбитых фонарей» умерла из-за коронавируса

Петербургской артистке Нине Жернаковой было 83 года.

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Нина Жернакова, снимавшаяся в «Улице разбитых фонарей». Она умерла в 83 года после заражения коронавирусом. Об этом сообщает сообщество «Камера. Мотор. Съемка».

Известно, что Жернакова скончалась 28 марта, прощание с ней состоялось 31 марта в морге Мариинской больницы. Напоминаем, что актриса запомнилась поклонникам благодаря ролям в нескольких криминальных сериалах, одним из самых известных является «Улицы разбитых фонарей». Недавно она также снялась в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.

Напоминаем, что недавно стало известно о госпитализации еще одного актера «Улицы разбитых сериала» — у него случился инфаркт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актеры «Улицы разбитых фонарей» уходят из жизни один за другим: сейчас госпитализирован Горонок.