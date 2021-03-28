Актеры «Улицы разбитых фонарей» уходят из жизни один за другим: сейчас госпитализирован Горонок

Сейчас стало известно о госпитализации Марка Горонок – у него случился инфаркт.

Поклонники «Улиц разбитых фонарей» давно обратили внимание, что смерть беспощадно уносит жизни актеров, снимавшихся в сериале. На данный момент скончались 14 артистов, сейчас в больнице находится актер Марк Горонок – его госпитализировали из-за инфаркта. Врачи давно рекомендовали артисту заняться своим здоровьем. В сериале он исполнял сразу несколько ролей в разных сезонах.

В Санкт-Петербурге в феврале 2020 года из жизни ушел актер Дмитрий Бульба, ему было всего 53 года. Он и стал 14-м актером сериала, ушедшим из жизни.

В июле прошлого года умер 73-летний Владислав Жуковский, который перед этим тяжело болел. Долгие годы он работал в Красноярском драматическом театре, но зрителю запомнился благодаря сериалу.

6 ноября 2019 года после продолжительной болезни умер актер Виталий Жигалин. Он умер, не дожив даже до 50 лет.

Актер Игорь Шибанов умер, когда ему было 75 лет – 21 сентября 2019 года. В день поездки в Краснодар, куда он собирался на гастроли, у него остановилось сердце.

Заслуженный артист РФ Борис Агешин скончался 26 апреля 2018 года, о причинах ничего неизвестно. Весной того умер в том числе Владимир Тыкке – его забрала тяжелая и продолжительная болезнь.

Актриса Татьяна Малышицкая ушла из жизни летом 2018 года. Ее кончину объявили скоропостижной, артистке было 57 лет. Летом также умирает актер Юрий Ароян – его бездыханное тело нашли в квартире.

Марк Горонок, который сейчас находится в больнице, уже мог однажды умереть: он угодил в серьезное ДТП, жизнь ему спасли врачи. Остается надеяться, что актер не станет 15-м в списке тех, кто умер после съемок в «Улице разбитых фонарей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актера из «Улиц разбитых фонарей» госпитализировали с инфарктом.