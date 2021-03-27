Актера из «Улиц разбитых фонарей» госпитализировали с инфарктом

Сейчас артист находится в тяжелом состоянии.
Актер Марк Горонок, полюбившийся зрителю благодаря «Улицам разбитых фонарей», угодил в больницу с обширным инфарктом. Об этом пишет СтарХит.
Горонок рассказал, что почувствовал сильную боль в груди и решил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали инфаркт и приняли решение о госпитализации. Сейчас актер находится в тяжелом состоянии.
«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает»,
— рассказал актер.
Врачи еще до госпитализации говорили Гороноку, что у него есть проблемы с сердцем. Актер считает, что на него так повлиял конфликт с супругой.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна причина экстренной госпитализации Кудрявцевой.