Актера из «Улиц разбитых фонарей» госпитализировали с инфарктом

Актер попал в больницу и сейчас восстанавливается. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Актер попал в больницу и сейчас восстанавливается. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сейчас артист находится в тяжелом состоянии.

Актер Марк Горонок, полюбившийся зрителю благодаря «Улицам разбитых фонарей», угодил в больницу с обширным инфарктом. Об этом пишет СтарХит.

Горонок рассказал, что почувствовал сильную боль в груди и решил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали инфаркт и приняли решение о госпитализации. Сейчас актер находится в тяжелом состоянии.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает»,

— рассказал актер.

Врачи еще до госпитализации говорили Гороноку, что у него есть проблемы с сердцем. Актер считает, что на него так повлиял конфликт с супругой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна причина экстренной госпитализации Кудрявцевой.