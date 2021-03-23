Стала известна причина экстренной госпитализации Кудрявцевой

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали прямо из гримерки. Звезда потеряла сознание.
Об этом Кудрявцева рассказала в Instagram-аккаунте. Ее доставили в реанимацию. В настоящее время врачи проводят комплексное обследования, чтобы понять, что же произошло. Предварительный диагноз — переутомление.
«Я очень испугалась. Нужно меньше нервничать», — рассказала Кудрявцева прямиком из палаты.
Других подробностей телеведущая не раскрывает.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после неудачного падения. Она случайно упала дома и сломала крестец.