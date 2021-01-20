Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после неудачного падения

Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после неудачного падения
Кудрявцева снова попала в неприятности. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая сломала крестец и теперь ей предстоит восстанавливаться.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как сильно ей не везет в последнее время. Она отметила, что 20 января должна была вернуться на работу, но ее планы были разрушены после неудачного падения. Новостями звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Кудрявцева пришла в себя после заражения коронавируса, но случайно упала дома и сломала крестец. Ее госпитализировали и теперь телеведущей приходится передвигаться на инвалидной коляске. Как много времени уйдет на восстановление – не сообщается.

Напоминаем, что в начале января Кудрявцева заболела коронавирусом и из-за этого не поехала в отпуск. Ей пришлось какое-то время жить вне семьи, чтобы уберечь от инфекции близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева показала, как муж справляется без нее с маленькой дочкой. На ролике девочка рисует карандашами и рассуждает о взрослых и маленьких детях.

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