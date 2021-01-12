Кудрявцева показала, как муж справляется без нее с маленькой дочкой

Телеведущая заболела коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

Телеведущая Лера Кудрявцева находится на самоизоляции после заражения коронавирусом. Она рассказала, что мужу приходится в одиночку справляться с их двухлетней дочерью Машей. Кудрявцева выложила видео, на котором запечатлен ребенок в отсутствии мамы, в Instagram-аккаунт.

Супруг Кудрявцевой и ребенок сейчас находятся в загородном доме, чтобы не заразиться. На ролике девочка рисует карандашами и рассуждает о взрослых и маленьких детях. Несмотря на то, что с Машей находятся папа и няня, она все равно очень скучает по маме.

Телеведущая отметила, что ей тоже не хватает родных. Она добавила, что пришлось отменить путешествие в Дубай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, где Кудрявцева заразилась коронавирусом. Телеведущая пожалела, что отправилась с дочкой на «Елку». В новогоднюю ночь под бой курантов Кудрявцева вместо шампанского пила настойку шиповника.