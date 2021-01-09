Стало известно, где Кудрявцева заразилась коронавирусом

Стало известно, где Кудрявцева заразилась коронавирусом
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Известная телеведущая Лера Кудрявцева и ее дочь Маша подхватили коронавирус на новогоднем утреннике.

Телеведущая пожалела, что отправилась с дочкой на «Елку». В новогоднюю ночь под бой курантов Кудрявцева вместо шампанского пила настойку шиповника. Праздник пришлось встречать в узком семейном кругу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Кудрявцева хотела полететь на новогодние каникулы в Дубай. Необходимый для поездки тест оказался положительным, планы пришлось изменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками фотографией «без фотошопа и фильтров». Большинство подписчиков с юмором отреагировали на снимок, другие признались, что были напуганы.

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