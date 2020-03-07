«Как есть»: лицо Леры Кудрявцевой «без фотошопа» напугало подписчиков

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками фотографией «без фотошопа и фильтров». Большинство подписчиков с юмором отреагировали на снимок, другие признались, что были напуганы.
Звезда выложила на своей страничке в Instagram фото с отдыха. На фотографии Кудрявцева с огромным и «подгоревшим» носом позирует в солнцезащитных очках и платке. Она отметила, что впервые показывает подписчикам «настоящее» лицо.
«Как есть», — написала в шутку звезда.
На снимке нос телеведущей увеличен в несколько раз. Под фото Кулрявцева напомнила, что ей уже 48 лет, поэтому она «отдыхает как может», ведь скоро пенсия.
Подписчики пришли в восторг от таких шуток и сразу же засыпали звезду комментариями.
«Все секреты раскрыла», — написал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева выбирает, куда пойти работать после «Муз-ТВ».