Лера Кудрявцева выбирает, куда пойти работать после «Муз-ТВ»

Лера Кудрявцева выбирает, куда пойти работать после &#171;Муз-ТВ&#187;
Кудрявцева расстроилась. Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая призналась, что ей поступает множество предложений, но она пока думает.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем пишет СтарХит. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ушла с «Муз-ТВ» и теперь думает, где ей дальше работать. Звезда уже получила предложения – например, от НТВ. Кудрявцева не готова оглашать свое решение, так как находится в отпуске и хочет об этом подумать получше.

Также телеведущая отметила, что она не против Ольги Бузовой, а против «псевдо-друзей». Ей все равно на то, кого выбрали ведущей премии, но удивляет, что человек, которая она считала близким, повел себя странно в сложившейся ситуации.

«Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!»

— заявила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачеву считают причастной к увольнению Кудрявцевой с МУЗ-ТВ. Артистка могла затаить обиду на телеведущую за одну из скандальных передач.

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