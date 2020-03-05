Пугачеву считают причастной к увольнению Кудрявцевой с МУЗ-ТВ

Артистка могла затаить обиду на телеведущую за одну из скандальных передач.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем пишет «Комсомольская правда». Певица Алла Пугачева могла посодействовать уходу Леры Кудрявцевой с МУЗ-ТВ. Она, считают источники, обиделась на телеведущую после того, как та пригласила на передачу «Секрет на миллион» бывших любовников Примадонны. Пугачеву, сообщают журналисты, возмутило то, как ее интимную жизнь обсуждали на всю страну. Что именно сделала артистка для увольнения Кудрявцевой – непонятно.

Напоминаем, что в 2020 году премию МУЗ-ТВ будут вести Максим Галкин, Александр Ревва, Ксения Собчак и Ольга Бузова, заменившая Леру Кудрявцеву. Телеведущая написала об этом пост в социальных сетях, отметив, что считала гендиректора канала своим другом и не ожидала, что он ее выгонит и даже не объяснится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева возмутилась из-за того, что Ольгу Бузову сделали ведущей премии «Муз-ТВ».