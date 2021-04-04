Каршеринг припарковался на трамвайных путях на Сизова

На пересечении проспектов Испытателей и Сизова в Петербурге произошел очередной дорожный инцидент с каршерингом. Водитель арендованного авто выехал на трамвайные пути.

Необычный маневр очевидцы заметили сегодня утром, 4 апреля. Фотографиями с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг остановился, залетев на трамвайную остановку», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС и эвакуатор. причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с двумя каршерингами у Володарского моста.