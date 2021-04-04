Каршеринг припарковался на трамвайных путях на Сизова

Каршеринг припарковался на трамвайных путях на Сизова
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении проспектов Испытателей и Сизова в Петербурге произошел очередной дорожный инцидент с каршерингом. Водитель арендованного авто выехал на трамвайные пути.

Необычный маневр очевидцы заметили сегодня утром, 4 апреля. Фотографиями с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг остановился, залетев на трамвайную остановку», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС и эвакуатор. причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с двумя каршерингами у Володарского моста.

дтп каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тело подростка, который ушел гулять пять дней назад, нашли на берегу Охты
Петербуржцам назвали дату устойчивого потепления
Каршеринг припарковался на трамвайных путях на Сизова
В Петербурге за сутки выявили 711 зараженных COVID
Мужчина с боем пытался вынести продукты из магазина на Художников, но попал ...
Две «соцработницы» украли у пенсионера более полумиллиона рублей ...
В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 19 542 человека
Курьер на Citroen сбил школьницу, переходившую дорогу на ...