Следком выяснит обстоятельства гибели 13-летнего подростка, пропавшего в марте

Во Всеволожском районе области следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка, пропавшего 29 марта.

Как сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти, тело школьника было найдено в лесу на берегу Охты. Оно было прикрыто куском ковролина. Правоохранители осмотрели тело и не заметили признаков насильственной смерти. Есть вероятность, что мальчик погиб от переохлаждения.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа в составе следователей, криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, как ребенок оказался в лесу. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело подростка, который ушел гулять пять дней назад, нашли на берегу Охты. Мальчик отпросился погулять днем 29 марта, но вскоре перестал отвечать за звонки. Его искали правоохранители и волонтеры.