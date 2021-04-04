Номер телефона Цукерберга попал в сеть из-за массовой утечки данных

Номер телефона Цукерберга попал в сеть из-за массовой утечки данных
Номер телефона Марка Цукерберга утек в сеть. Фото: скриншот Instagram

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга оказался в открытом доступе вместе с личными данным еще более 533 млн пользователей соцсети.

Как сообщает New York Post, утечку данных Цукерберга заметил один из пользователей соцсети Twitter. Он опубликовал скриншот с форума, на котором были указаны личные данные миллиардера.

Ранее издание Business Insider сообщило, что в интернет утекли личные данные и номера телефонов 533 млн пользователей из 106 стран. Эта информация появилась на хакерском форуме, где была в отрытом доступе для всех, «кто обладает элементарными навыками работы с данными». В частности, хакеры слили данные почти 10 млн россиян. Там оказались полные имена, локации, даты рождения и другие сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Яндекс» и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей.

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