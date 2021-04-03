«Яндекс» и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей

«Яндекс» и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей
«Яндекс» и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей. Фото: unsplash

Предустановленное ПО не передает персональные данные пользователей третьим лицам, вместе заявляют «Яндекс» и Mail.ru Group.

По словам их руководителей организаций обе компании надёжно защищают персональные данные пользователей. Они никуда не передаются. Внешние технические инструменты выявляют ошибки и критические сбои.

Все трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию. Они используются также «Лабораториией Касперского» и «Госуслугами». Встроенных механизмов нет у платежной системы «Мир».

«Яндекс» — одна из самых быстрорастущих корпораций в России в сфере информационных технологий.

Mail.ru Group — российская технологическая корпорация, владеющая «Одноклассниками» и «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.

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