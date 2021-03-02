Мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram

Если человек долгое время использует один и тот же пароль, рано или поздно он станет жертвой мошенников. Фото: Pixabay

Если человек долгое время использует один и тот же пароль, рано или поздно он станет жертвой мошенников. Фото: Pixabay

Интернет-мошенники стали собирать личные данные россиян через боты в Telegram, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию для шантажа.

К примеру, злоумышленники требуют денег, угрожая взломом аккаунтов в социальных сетях, или обещают раскрыть информацию о действиях человека в интернете его знакомым и близким. При этом исполнение требований шантажистов — то есть, оплата «молчания», — не гарантирует исчезновения преступников из вашей жизни. В ближайшее время, считают эксперты, вымогательства подобного рода могут коснуться и бизнес, собирающий открытые данные о людях на просторах сети. Причиной тому — изменения законодательства в области защиты персональной информации.

Скорее всего, злоумышленники начнут рассылать фейковые письма со штрафами за нарушение новых требований законодательства компаниям, собирающим личные данные, которые хранятся в открытом доступе, передает «Коммерсантъ». При этом

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники также не дремлют: преступники научились звонить абонентам с номеров их знакомых.