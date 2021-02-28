Россиян предупреждают, что телефонные мошенники могут звонить со знакомых вам номеров

Россиян предупреждают, что телефонные мошенники могут звонить со знакомых вам номеров
Фото: pixabay

Сейчас, когда практически каждый россиянин сталкивался с телефонными мошенниками, многие перестали брать трубку при звонке с незнакомых номеров. Аферисты, однако, научились обходить и эту сложность.

С недавних пор злоумышленники маскируют звонок под знакомый абоненту номер, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко агентству «Прайм». Технически сделать это несложно: в свободном доступе на просторах интернета существует достаточно сервисов и программ, помогающих замаскировать номер телефона.

Эксперт отмечает, что на 100% исключить вероятность мошеннических звонков можно только одним способом: отказавшись от использования телефона. Если человек к этому не готов, лучший сценарий — осознать риски и минимизировать их, внимательно и осторожно отвечая на звонки, убежден специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о других способах борьбы с телефонными мошенниками.

телефонные мошенники


 

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