Россиянам рассказали, как бороться с телефонными мошенниками

Лучше всего, получая звонки от "служб безопасности банков" перезванивать в кредитно-финансовые организации самостоятельно по официальным номерам или через приложение. Фото: Pixabay

Лучше всего, получая звонки от "служб безопасности банков" перезванивать в кредитно-финансовые организации самостоятельно по официальным номерам или через приложение. Фото: Pixabay

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов рассказал, как можно защитить себя от уловок телефонных мошенников, которые стали чрезвычайно активными в последнее время.

По словам эксперта, лучший способ — задавать различные уточняющие вопросы («Как это произошло? Что случилось?») которые в большинстве случаев застанут злоумышленника врасплох. Также специалист рекомендует завершать любой телефонный разговор, кажущийся подозрительным, и сразу класть трубку.

Чаще всего преступники представляются сотрудникам служб безопасности банков, поэтому можно перезвонить в банк самостоятельно, чтобы уточнить, действительно ли произошла внештатная ситуация. Кроме того, лучше избегать слов «да» и «нет» в заговорах с неизвестными — лучше использовать фразы «алло», «слушаю вас», передает слова Власова RT.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал уровень безработицы в России в 2022 году.