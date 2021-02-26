Эксперт предсказал уровень безработицы в России в следующем году

Эксперт предсказал уровень безработицы в России в следующем году
Эксперт предсказал рост безработицы. Фото: pixabay.com

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал уровень безработицы в России в следующем году.

По его словам, в следующем году этот показатель должен вернуться к показателям до пандемии. Он отметил, что восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022.

«В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», — говорит эксперт.

Сейчас пока эксперты не видят тенденций к росту безработицы в России, но все может поменяться с приходом другой болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число россиян, официально зарегистрированных как безработные, с апреля текущего года увеличилось в 3,5 раза. При этом премьер-министр подчеркнул, ссылаясь на информацию Министерства труда, что взрывной рост безработицы в стране удалось миновать.

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