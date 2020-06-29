Безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза

Мишустин призвал государство не оставлять без поддержки граждан, лишившихся работы в период коронавирусного кризиса. Фото: kremlin.ru

Мишустин призвал государство не оставлять без поддержки граждан, лишившихся работы в период коронавирусного кризиса. Фото: kremlin.ru

Число россиян, официально зарегистрированных как безработные, с апреля текущего года увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

При этом премьер-министр подчеркнул, ссылаясь на информацию Министерства труда, что взрывной рост безработицы в стране удалось миновать. Об этом политик заявил в понедельник, 29 июня, в ходе совещания, на котором обсуждались текущие проблемы рынка труда.

Мишустин подчеркнул, что необходимо сохранять строгий контроль над ситуацией с трудоустройством и поддерживать оказавшихся в кризисной ситуации граждан. Также председатель правительства призвал развивать удаленный формат работы. Так, на сегодняшний день число дистанционных работников увеличилось в 30 раз по сравнению с апрелем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге замедлился рост безработицы.