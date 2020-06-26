В Петербурге замедлился рост числа безработных

В Петербурге снизились темпы прироста безработных. Тенденцию зафиксировали по итогам недели, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Количество трудоустройств почти достигло показателей конца февраля. Работу с 16 по 23 июня нашел 981 человек.

По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга на 25 июня, на учете состояло 89 тыс. 187 безработных. В базе службы занятости зарегистрировано свыше 33 тыс. вакансий.

«Увеличение количества рабочих мест по отношению к 1 апреля составило 2 356 вакансий», — уточнили в аппарате вице-губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что размер минимального пособия для безработных увеличили с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Мера поддержки предусмотрена в мае, июне и июле. Пособие будет автоматически доначислено тем, кто состоит на учете в службе занятости населения.