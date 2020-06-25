Размер пособия для безработных в Петербурге увеличили до 4,5 тысяч

Размер минимального пособия для безработных увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей на три месяца — май, июнь и июль. Об этом сообщает комитет по труду и занятости населения Петербурга.

Дополнительные документы для перерасчета или продления срока начисления не требуются. Выплаты будут сформированы автоматически.

В комитете напомнили, что для безработных, у которых истек срок получения выплат после 1 марта, право на выплату будет продлено на три месяца. Претендовать на пособие смогут россияне, которые состоят на учете в службе занятости населения.

Индивидуальные предприниматели, которые признаны безработными после 1 марта, получат пособие в максимальном размере — 12 тыс. 130 рублей на срок не превышающей три месяца. Начисление пособия ведется с 13 июня.

Всем безработным начислят доплату к пособию на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей в июне, июле и августе. Получить выплату сможет только один из родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число безработных в России достигло максимума за восемь лет.