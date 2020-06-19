Число безработных в России достигло максимума за восемь лет

За май общее число безработных россиян выросло по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек — до 4 млн 513 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, опубликованные в пятницу, 19 июня. Уровень безработицы в марте составлял 4,7%, в апреле — 5,8%, а в мае уже 6,1%. Последний раз этот уровень превышал 6% в марте 2012 года (6,5%). Также показатели были близки к 6% в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе прошлого года уровень безработицы достиг минимальных показателей за всю историю наблюдений с 1991 года — 4,3%.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, по данным на 17 июля, в России официально зарегистрировано 2 млн 476 тыс. безработных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две трети потерявших работу не зарегистрировались как безработные.