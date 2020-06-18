Две трети потерявших работу не зарегистрировались как безработные

Две трети потерявших работу не зарегистрировались как безработные
В SuperJob оценили безработицу в России. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Реальное число безработных в России может достигать 10 млн человек. Об этом сообщил основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.

Исследование сервиса показало, что 2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные. По официальным данным, в России 2,5 млн человек являются нетрудоустроенными. Реальные показатели могут быть значительно выше.

«Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать», — отметил Алексей Захаров.

По оценкам основателя Superjob, число безработных начнет снижаться не раньше осени. Восстановление экономики до уровня 2019 года займет около пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число официально безработных в Петербурге почти достигло 87 тыс.

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