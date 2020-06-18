Количество официально безработных в Петербурге приближается к 87 тысячам человек

Глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко озвучил статистику по безработным в Северной столице.

Согласно данным на 18 июня, в городе 86 698 человек имеют официальный статус безработных. Об этом Чернейко заявил в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей Петербурга. Чиновник отметил, что на сегодняшний день уровень безработицы достиг 2,7%. При этом, считает глава комитета, значительная часть из этих людей оставалась без работы и до пандемии, «просто легализовались» с наступлением трудных времен.

Чернейко подчеркнул, что в рамках поддержки населения было увеличено пособие по безработице, в связи с чем и выросло число обращений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном намерены запустить программу общественных работ в рамках антикризисных мер по поддержке граждан.