В Смольном разработали программу временной занятости с прямыми выплатами гражданам

Власти Северной столицы анонсировали программу общественных работ с прямым выплатами гражданам, рассчитанную на 3 месяца.

По предварительным прогнозам, в программе могут быть задействованы 4 тысячи петербуржцев — как безработных, так и тех, кого сократили в результате коронавирусного кризиса. Эти меры являются частью плана по поддержке населения в экономически тяжелый период пандемии.

В четверг, 18 июня, в ходе совещания городского Союза промышленников и предпринимателей председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко презентовал эту программу. Она предполагает, что оплачивать труд будет частично работодатель и частично — государство. Для этого работодатель должен нанять человека с окладом не меньше МРОТ в Петербурге, власти субсидируют ему еще 12 130 рублей на каждого сотрудника, плюс страховые взносы. По мере снятия ограничения количество рабочих мест в программе должно расшириться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерам-опекунам проиндексируют размер выплат с 1 июля.