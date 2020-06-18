В Смольном разработали программу временной занятости с прямыми выплатами гражданам

В Смольном разработали программу временной занятости с прямыми выплатами гражданам
Программа рассчитана на 4 тысяч человек, однако впоследствии будет расширяться. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы анонсировали программу общественных работ с прямым выплатами гражданам, рассчитанную на 3 месяца.

По предварительным прогнозам, в программе могут быть задействованы 4 тысячи петербуржцев — как безработных, так и тех, кого сократили в результате коронавирусного кризиса. Эти меры являются частью плана по поддержке населения в экономически тяжелый период пандемии.

В четверг, 18 июня, в ходе совещания городского Союза промышленников и предпринимателей председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко презентовал эту программу. Она предполагает, что оплачивать труд будет частично работодатель и частично — государство. Для этого работодатель должен нанять человека с окладом не меньше МРОТ в Петербурге, власти субсидируют ему еще 12 130 рублей на каждого сотрудника, плюс страховые взносы. По мере снятия ограничения количество рабочих мест в программе должно расшириться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерам-опекунам проиндексируют размер выплат с 1 июля.

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