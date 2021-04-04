СКА во второй раз подряд всухую проиграл ЦСКА

СКА во второй раз подряд всухую проиграл ЦСКА
Матч прошел на ЦСКА Арене и закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

СКА проиграл московскому ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел на ЦСКА Арене и закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

В составе победителей отличился Максим Шалунов (22-я минута) и Константин Окулов (60).

Матч стал юбилейным для нападающего петербургского клуба Ивана Морозова (100 матчей в КХЛ).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится 6 апреля в Ледовом дворце. В последний раз СКА выигрывал кубок Гагарина в сезоне 2016/2017.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США.

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