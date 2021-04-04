В Подмосковье во время матча погиб 18-летний футболист

В Подмосковье во время матча погиб 18-летний футболист
Трагический инцидент произошел на стадионе «Торпедо». Фото: Pixabay

Футболист молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда» умер во время матча в подмосковном Орехово-Зуево.

Трагический инцидент произошел на стадионе «Торпедо». Игроку у стало плохо, он умер почти мгновенно. Медики не успели его спасти. Об этом сообщается в официальном аккаунте Орехово-Зуевского городского округа в Instagram.

На сайте Профессиональной Футбольной Лиги сообщается, что трагедия произошла с 18-летним Никитой Сидоровым. Причины смерти не уточняются. Лига выразила соболезнования родным и близким футболиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19-летний спортсмен получил серьезную травму на выездном матче плей-офф с ярославским «Локо» 12 марта — Тимур «поймал» шайбу головой. Прямо на льду он потерял сознание, присутствовавшие на игре медики оказали ему посильную помощь, после чего хоккеиста госпитализировали в реанимацию.

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