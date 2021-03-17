С защитником «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым простятся 18 марта

Петербургский хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» объявил дату прощания с защитником Тимуром Файзутдиновым, который скончался 16 марта.

В пресс-службе клуба отмечают, что Тимур является воспитанником челябинского хоккея, поэтому траурная церемония состоится в его родном городе, Челябинске, в четверг, 18 марта в 12 часов на арене стадиона «Трактор».

Напомним, что 19-летний спортсмен получил серьезную травму на выездном матче плей-офф с ярославским «Локо» 12 марта — Тимур «поймал» шайбу головой. Прямо на льду он потерял сознание, присутствовавшие на игре медики оказали ему посильную помощь, после чего хоккеиста госпитализировали в реанимацию. Врачи сражались за его жизнь четыре дня, но повреждения оказались слишком серьезными.