Третьяк выразил соболезнования семье хоккеиста Файзутдинова и назвал его гибель несчастным случаем

Третьяк выразил соболезнования семье хоккеиста Файзутдинова и назвал его гибель несчастным случаем
Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Файзутдинова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на гибель молодого хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Жалко пацана… Несчастный случай», — заявил Владислав Третьяк журналистам.

Девятнадцатилетний капитан петербургского молодежного хоккейного клуба «Динамо» скончался во вторник, 16 марта. Он умер в реанимационной палате, где находился после попадания шайбы в голову на матче с ярославским «Локомотивом». Инцидент произошел 12 марта. В обстоятельствах трагической случайности разбирается Следственный комитет.

На счету Файзутдинова порядка 200 матчей в составе клуба. В ближайшие дни матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккеиста петербургского «Динамо» планировали перевезти на лечение в Москву.

владислав третьяк гибель мхк "динамо санкт-петербург" Тимур Файзутдинов хоккей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России 2,7 млрд рублей направят на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Третьяк выразил соболезнования семье хоккеиста Файзутдинова и назвал его ...
Дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул
Реконструкцию теплосетей в Колпино обещают завершить на полгода раньше
Петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19
В Петербурге «двор Нельсона» украсили новыми рисунками
Директора гимназии в Петербурге оштрафовали из-за больных COVID-19 учеников
Почувствовал себя «Халком»: в детсаду Приморского района ...