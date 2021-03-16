Третьяк выразил соболезнования семье хоккеиста Файзутдинова и назвал его гибель несчастным случаем

Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Файзутдинова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Файзутдинова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на гибель молодого хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Жалко пацана… Несчастный случай», — заявил Владислав Третьяк журналистам.

Девятнадцатилетний капитан петербургского молодежного хоккейного клуба «Динамо» скончался во вторник, 16 марта. Он умер в реанимационной палате, где находился после попадания шайбы в голову на матче с ярославским «Локомотивом». Инцидент произошел 12 марта. В обстоятельствах трагической случайности разбирается Следственный комитет.

На счету Файзутдинова порядка 200 матчей в составе клуба. В ближайшие дни матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккеиста петербургского «Динамо» планировали перевезти на лечение в Москву.