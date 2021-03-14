Хоккеиста петербургского «Динамо» перевезут на лечение в Москву

Хоккеиста петербургского «Динамо» перевезут на лечение в Москву
Тимур Файзутдинов. Фото: instagram.com/dynamospb_mhl/

Капитана петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, получившего тяжелую травму головы во время матча, семья хочет перевезти в московскую клинику.

Состояние 19 -летнего хоккеиста по-прежнему оценивается как тяжелое.

«Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Тимур Файзутдинов попал в реанимацию во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо». Во время матча 19-летнему хоккеисту отлетела шайба в область головы. Хоккеист попал в реанимацию, за его жизнь борются ярославские врачи. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды из Ярославля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» Малком получил очередную травму. На этот раз футболист повредил связки коленного сустава во время матча против сборной Иордании.

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