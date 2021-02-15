Малком получил травму и будет восстанавливаться минимум месяц

Футболист не первый раз уходит на реабилитацию.

Нападающий «Зенита» Малком получил очередную травму. На этот раз футболист повредил связки коленного сустава во время матча против сборной Иордании. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Игрока уже осмотрели врачи и заявили, что на восстановление уйдет около месяца. Все это время Малком не сможет играть в футбол. Потом ему предстоит пройти реабилитацию, которая займет неизвестно сколько времени.

Напоминаем, что Малком пришел в «Зенит» летом 2019 года и практически сразу получил травму. Он на протяжении несколько месяцев восстанавливал и вот – это случилось снова. Целесообразность его трансфера вызывает много вопросов у болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший игрок «Зенита» оценил тренерские качества Семака.