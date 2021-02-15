Бывший игрок «Зенита» оценил тренерские качества Семака

Итальянский футболист Доменико Кришито, который ранее вступал за «Зенит», оценил тренерские качества наставника петербургского клуба Сергея Семака.

Он отметил, что считает его отличным тренером, сообщает Telesport.

«Еще будучи игроком, он транслировал нам свои идеи. Это помогало. Сейчас, как тренер, он делает свою работу хорошо», — сказал Кришито.

По прогнозам футболиста, сине-бело-голубые в этом сезоне выиграют чемпионат России.На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер петербургского «Зенита» признался, что в будущем хотел бы уйти на тренерскую работу в Европу. Речь идет о коллективах из Испании, Англии, Италии, Франции и Германии.