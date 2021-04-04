В Чехии столкнулись два поезда

В Чехии столкнулись два поезда
В результате столкновения погиб машинист одного из поездов. Фото: pixabay.com

В Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии столкнулись два грузовых поезда. В результате столкновения погиб машинист одного из поездов.

По предварительной информации, один из поездов перевозил газ пропан-бутан, из-за чего произошел пожар. Огонь потушили, перевозимый груз не пострадал, сообщает РИА «Новости».

Второй машинист пострадал, его госпитализировали. Сейчас спасатели разбирают завалы из сошедших с рельсов вагонов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по крайне мере 32 человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Халед Мугахед.

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