В Чехии столкнулись два поезда

В Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии столкнулись два грузовых поезда. В результате столкновения погиб машинист одного из поездов.
По предварительной информации, один из поездов перевозил газ пропан-бутан, из-за чего произошел пожар. Огонь потушили, перевозимый груз не пострадал, сообщает РИА «Новости».
Второй машинист пострадал, его госпитализировали. Сейчас спасатели разбирают завалы из сошедших с рельсов вагонов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по крайне мере 32 человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Халед Мугахед.