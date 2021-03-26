32 погибших и 66 раненых: в Египте столкнулись два пассажирских поезда

Министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Зайед поехала на место происшествия для отслеживания ситуации. Фото: Pixabay

Министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Зайед поехала на место происшествия для отслеживания ситуации. Фото: Pixabay

По крайне мере 32 человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Халед Мугахед.

Также уточняется, что еще 66 пассажира ранены. Авария произошла в городе Тахта, это в провинции Сохаг.

В министерстве объяснили, что создали оперативный штаб для осуществления спасательной операции и ликвидации последствий.

Больницы, которые находятся ближе всего к месту происшествия, были оперативно предупреждены.

По информации представителя ведомства Халеда Мугахеда, на место столкновения поездов были направлены 36 машин скорой помощи для госпитализации пострадавших.

Врачи уже начали принимать раненых.

Причины происшествия на данный момент не известны.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек.