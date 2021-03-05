В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек

В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком. Фото: Pixabay

В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком. Фото: Pixabay

В ночь на 6 марта в провинции Гиза на севере Египта произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика.

Как сообщает портал Akhbar el-Youm, на шоссе в районе города Атфих в провинции Гиза. В результате происшествия, погибли 18 человек, в том числе пятеро детей.

Пятеро пострадавших увезли в больницу. Причины о обстоятельства ДТП устанавливаются.

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