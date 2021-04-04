В «Знамени Труда» прокомментировали трагическую смерть своего футболиста

ФК «Знамя Труда» прокомментировал трагическую смерть футболиста молодежной команды Никиты Сидорова.

«4 апреля не стало игрока молодежной команды «Знамя Труда» Никиты Сидорова. Никите стало плохо во время контрольного матча молодежной команды, врачи не смогли спасти жизнь 18-летнего футболиста. Мы шокированы произошедшим и выражаем соболезнования родным и близким», — сообщается на странице в Instagram в команды.

Трагический инцидент произошел на стадионе «Торпедо». Игроку у стало плохо, он умер почти мгновенно. Медики не успели его спасти. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19-летний спортсмен получил серьезную травму на выездном матче плей-офф с ярославским «Локо» 12 марта — Тимур «поймал» шайбу головой. Прямо на льду он потерял сознание, присутствовавшие на игре медики оказали ему посильную помощь, после чего хоккеиста госпитализировали в реанимацию.