Таксист распылил перцовый баллончик на пассажира в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошел конфликт между таксистом и пассажиром. Водитель применил перцовый баллончик.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля. По словам пострадавшего, автомобилист схватился за баллончик после словесной перепалки, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщил 78.ru, пассажир рассказал, что водитель такси возмутился, что во дворе очень узко и он не хочет ехать.

Пострадавший уже написал заявление в полицию и обратился в службу поддержки такси. Теперь надеется, что водителя ждет справедливое наказание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец избил врача, а затем распылил баллончик с газом. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.