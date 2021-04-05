Мужчина и женщина изнасиловали прохожую в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга мужчина и женщина изнасиловали местную жительницу. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел 3 апреля в городе Пушкин. На следующий день в отдел полиции обратилась 32-летняя женщина, работающая помощником воспитателя дошкольного учреждения. Она рассказала, что в период с 5:00 до 23:00 в доме 22 по улице Саперная ее изнасиловали неизвестные по имени «Алексей» и «Евгения».

Как стало известно Gazeta.SPb, в этот же день полицейские задержали двух местных жителей. Ими оказались неработающий 47-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рецидивист изнасиловал свою 11-летнюю дочь в Выборге.