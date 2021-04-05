В Петербурге отменили показы фестиваля документального кино «Артдокфест»

Петербургская киностудия «Лендок» вслед за Домом кино отменила показы фильмов фестиваля документального кино «Артдокфест». Об этом сообщили представители киностудии в Facebook .

Соответствующее решение было принято во избежание провокаций и закрытия культурного центра. Представители «Лендока» отметили, что причину отмены фестиваля им никто так и не назвал.

Напомним, накануне площадку посетили сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они проверяли соблюдение ковид-ограничений, после чего были опечатаны несколько кинозалов и организаторы фестиваля объявили об отмене мероприятие в Доме кино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы фестиваля «Артдокфест» уверены, что мероприятие сорвали намерено, якобы по инициативе активиста Тимура Булатова.