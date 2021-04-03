Роспотребнадзор опечатал помещения «Артдокфеста» в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали помещения в Доме кино.

«Сию секунду открытие Артдокфеста в Доме кино пытается сорвать проверка по заявлению небезызвестного Тимура Булатова (Исаева). С нами в холле вежливая полиция и роспотребнадзор. Зрители пока смотрят фильм «Расторгуев». Ждем вердиктов от полицейского начальства, беседуем с представителями Роспотребнадзора…», — сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

По их словам, мероприятие сорвали намерено, якобы по инициативе активиста Тимура Булатова, известного своей борьбой за «традиционные ценности».

Организаторы фестиваля считают, что по его заявлению на открытие прибыли сотрудники полиции и надзорного ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что показы фильмов на фестивале «Артдокфест» в Северной столице отменены. Решение было принято за пару часов до начала мероприятия. Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский на своей странице в социальной сети Facebook.