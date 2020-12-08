В Петербурге фестиваль «Артдокфест» отменили за пару часов до начала

В Петербурге фестиваль «Артдокфест» отменили за пару часов до начала
Роспотребнадзор принял решение об отмене. Фото: unsplash.com

Показы фильмов на фестивале «Артдокфест» в Северной столице отменены. Решение было принято за пару часов до начала мероприятия.

Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что решение об отмене принял Роспотребнадзор. На данный момент точная причина не называется.

«Показы «Артдокфест» в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор», – написал Виталий Манский.

Напомним, что фестиваль должен был пройти в петербургском кинотеатре «Англетер». Самым ожидаемым фильмом для зрителей была картина, посвященная единственному президенту СССР, – «Горбачев. Рай».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборге открылся фестиваль «Окно в Европу», но зрителей на него пока не пускают. В этом году на мероприятии будут представлены около 70 работ разных направлений кинематографа.

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