В Выборге открылся кинофестиваль «Окно в Европу», но зрителей на показы не пустят

Игровое кино на конкурсе представят 11 работ, конкурсная программа анимации включает в себя 33 картины, неигровой конкурс состоит из 14 фильмов. Фото: pixabay

Игровое кино на конкурсе представят 11 работ, конкурсная программа анимации включает в себя 33 картины, неигровой конкурс состоит из 14 фильмов. Фото: pixabay

Во вторник, 8 декабря, в Выборге заработал XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году на мероприятии будут представлены около 70 работ разных направлений кинематографа.

Фестиваль проходит с учетом эпидемиологической обстановки — организаторам пришлось существенно сократить список гостей, участников и представителей СМИ, которые могут присутствовать непосредственно на площадке мероприятия в Выборге.

Кинопоказы, к сожалению, смогут увидеть только немногочисленные посетители фестиваля, зато для онлайн-зрителей будут доступны трансляции церемоний открытия и закрытия, пресс-конференций и других событий. Фестиваль продлится до 13 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в десятку лучших фильмов последнего десятилетия по версии The New York Time вошли две отечественных картины.