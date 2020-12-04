The New York Times добавил в «топ-10» лучших фильмов 2020 года две российских киноленты

The New York Times добавил в &#171;топ-10&#187; лучших фильмов 2020 года две российских киноленты
Кадр из трейлера к фильму "Дылда" Кантемира Балагова. Скриншот: YouTube/Pioner Cinema

В десятку лучших фильмов 2020 года по версии легендарного американского издания The New York Times (TNYT) попали сразу два российских фильма: «Дылда» Кантемира Балагова и «Гунда» Виктора Косаковского.

«Ослепительно срежиссированная», по словам журналистов TNYT, драма о тяготах послевоенной жизни в Ленинграде двух девушек-фронтовичек вышла в отечественном прокате еще в прошлом году, однако американские зрители смогли оценить картину только в 2020-м. И, похоже, создатели фильма не зря получили сразу две награды в Каннах и вошли в шорт-лист «Оскара»: TNYT добавил «Дылду» на 10-ю строчку рейтинга лучших фильмов года.

Второе кино, удивившее редакцию TNYT, малоизвестно и российскому зрителю, хотя снято петербургским документалистом Виктором Косаковским. «Гунда» повествует о жизни свиньи и её друзей-животных на ферме. Продюсером фильма стал не кто иной, как актер Хоакин Феникс. Фильму досталась третья строчка рейтинга за «изысканный взгляд на жизнь животных».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рейтинге отечественных популярных исполнителей, опубликованном газетой «Культура».

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