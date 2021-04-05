Водитель «ВАЗа» погиб после встречи с уборочной машиной на КАД, полиция начала проверку

Водитель &#171;ВАЗа&#187; погиб после встречи с уборочной машиной на КАД, полиция начала проверку
По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и машиной уборочной техники. Полиция проводит проверку.

Трагедия случилась в субботу, 3 апреля, в 23:50 на 31 км кольцевой автомобильной дороги. 40-летний житель Всеволожска, управляя своим авто «ВАЗ-2104», столкнулся с двигавшимся впереди МАЗ, под управлением 53-летнего петербуржца.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка, попавшая в ДТП с уборочной машиной в Ленобласти, превратилась в груду металла. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из машины с помощью спецсредств.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция смертельное ДТП


 

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