Водитель «ВАЗа» погиб после встречи с уборочной машиной на КАД, полиция начала проверку

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и машиной уборочной техники. Полиция проводит проверку.
Трагедия случилась в субботу, 3 апреля, в 23:50 на 31 км кольцевой автомобильной дороги. 40-летний житель Всеволожска, управляя своим авто «ВАЗ-2104», столкнулся с двигавшимся впереди МАЗ, под управлением 53-летнего петербуржца.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка, попавшая в ДТП с уборочной машиной в Ленобласти, превратилась в груду металла. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из машины с помощью спецсредств.